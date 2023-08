Calcio: Juve. Danilo “Buon test, siamo sulla strada giusta”

Il capitano bianconero: "Grazie a tutti per l'accoglienza a Cesena" ROMA (ITALPRESS) – "Buon test prima dell'inizio della Serie A. Siamo sulla strada giusta. Grazie a tutti per l'accoglienza di oggi a Cesena. Forza Juve". Lo scrive sui suoi canali social il difensore e capitano della Juventus, Danilo, dopo il pareggio senza reti di ieri sera a Cesene nell'ultima amichevole pre-campionato contro l'Atalanta. I bianconeri di Allegri, che hanno salutato il ritorno in campo di Adrien Rabiot, sono attesi domenica al debutto stagionale sul terreno dell'Udinese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 13-Ago-23 12:12