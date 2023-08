Calciomercato: Botafogo. Diego Costa riparte dal Brasile

Il 34enne attaccanta con passaporto spagnolo ritrova Lage in panchina ROMA (ITALPRESS) – Diego Costa riparte dal Brasile. Rimasto senza squadra dopo la fine della sua avventura con il Wolverhampton, il 34enne attaccante con passaporto spagnolo ha firmato un contratto con il club di Rio de Janeiro sino al termine della stagione. Diego Costa, ex Atletico Madrid e Chelsea, andrà dunque a rafforzare ulteriormente una squadra che è già in testa al campionato, ritrovando in panchina Bruno Lage, con cui ha lavorato proprio con i Wolves. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 13-Ago-23 12:38