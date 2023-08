Calciomercato: Lecce. Visite mediche per Kaba, Ceesay al Damak

Il francese atteso in Salento nelle prossime ore, il gambiano in Saudi League LECCE (ITALRPESS) – Il 22enne centrocampista francese del Valenciennes, Mohamed Kaba, sarà a Lecce nelle prossime ore per sottoporsi alle rituali visite mediche. Lo rende noto il club salentino. Il 29enne attaccante gambiano Assan Ceesay ha invece raggiunto l'accordo con il Damak F.C. Saudi Club. "La società giallorossa ha autorizzato il calciatore, dopo la gara odierna (l'amichevole delle 21 con il Como, ndr), a raggiungere la sede del club Saudita al fine di sottoporsi alle visite mediche di rito", si legge in una nota della società pugliese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 13-Ago-23 13:10