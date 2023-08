Cremonese: Ballardini “Testa alla Coppa, meritiamoci affetto tifosi”

"Buone sensazioni sul gruppo, ma siamo troppi", dice il tecnico grigiorosso CREMONA (ITALPRESS) – "Domani Coppa Italia, punto. Quindi cerchiamo di fare bene domani. La sensazione è che siamo ancora tanti, ci sono situazioni da risolvere in uscita e entrata ma tutti i ragazzi hanno un atteggiamento giusto, positivo". Davide Ballardini pensa alla sfida con il Crotone, ma sa anche che c'è da pensare a sfoltire una rosa in questo momento troppo ampia. Un problema da risolvere, più importante di aspetti tattici e moduli perché quel che conta, per Ballardini, è creare un gruppo solido che si senta coinvolto. "Per me valgono i principi, poi è chiaro che abbiamo costruito la squadra in un certo modo: intendo con esterni offensivi, primi attaccanti, mezzali. Siamo una squadra con caratteristiche precise, i moduli contano poco, sono più importanti i principi. Non mi fisso sul modulo, mi interessa la squadra compatta ed equilibrata, veloce, semplice e profonda. Chiara lettura e semplicità nel gioco devono essere le nostr caratteristiche – spiega il tecnico -. Come detto le sensazioni sono buone: la maggior parte dei ragazzi li conosciamo dall'anno scorso. Però siamo in tanti, direi al momento troppi. Ad ogni modo la serietà e l'atteggiamento ti fanno pensare bene. Potare fa bene per chi va e fa bene per chi rimane. Se si è in troppi non tutti si sentono coinvolti". "La fortuna è che abbiamo ragazzi seri, che si impegnano e hanno grande rispetto tra di loro, per lo staff e per la società. Detto questo, chiaro che sono tutti qui per il loro spazio e vogliono giocare e allora bisogna chiarire le situazioni", aggiunge Ballardini che intanto vuole risposte da chi scenderà in campo contro il Crotone nei 32esimi di Coppa Italia. "Una partita che va affrontata al meglio perché parte la stagione con il suo carico di impegni importanti. Abbiamo il dovere di disputare al meglio tutte le gare. Sono richieste quotidiane quelle della serietà e dell'impegno. Sottolineo che sono fondamentali anche la motivazione e la disciplina. Per avere una squadra motivata dobbiamo 'stringere' il quadro perché altrimenti le motivazioni si disperdono". Ballardini parla anche di due dei nuovi arrivi. "Jungdal è un ragazzo giovane. Ad oggi abbiamo la seguente gerarchia: Sarr è il titolare poi Jungdal e Saro. Jungdal è un ragazzo molto interessante. Abrego è una mezzala, ha capacità di inserimento, ha gamba, è un elemento che fa tanto". Uno dei grandi acquisto è stato Franco Vazquez, talento argentino di grande esperienza e classe che può "giocare come centravanti, dietro il centravanti oppure esterno". Nella passata stagione mancava un regista, ma Ballardini taglia corto: "Noi abbiamo Castagnetti che è un signor play e all'occorrenza Bertolacci che può ricoprire quel ruolo". Chiusura sull'amore dei 5300 abbonati nonostante la retrocessione. "Faccio sempre i complimenti a chi è legato alla Cremo e questa è una responsabità ulteriore per noi. Abbiamo il dovere di mettere ogni giorno nel lavoro tutto il meglio che possiamo dare. Dobbiamo essere generosi, è un dovere nei confronti di chi ci vuole così bene. L'obiettivo ora è fare una bella partita: niente è facile né scontato. Bisogna affrontare la gara con il Crotone al meglio, con attenzione. L'affetto della gente bisogna meritarselo con prestazioni all'altezza". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 13-Ago-23 17:02