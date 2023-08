Mancini “Dimissioni da CT della Nazionale sono una scelta personale”

"Ringrazio Gravina, la Figc, i giocatori e i tifosi per questi 5 anni". ROMA (ITALPRESS) – "Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il presidente Gabriele Gravina per la fiducia, assieme a tutti i membri della Figc. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi cinque anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell'Europeo del 2020. È stato un onore". Con queste parole, sui social, Roberto Mancini ha commentato la decisione presa di lasciare l'incarico di commissario tecnico della Nazionale azzurra di calcio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/pdm/red 13-Ago-23 18:47