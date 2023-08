Milan vince 4-2 col Novara ultima amichevole pre-campionato

Le reti dei rossoneri di Pioli portano la firma di Chukwueze, Okafor, Calabria e Colombo CARNAGO (ITALPRESS) – Nell'ultima amichevole pre-campionato il Milan ha superato il Novara a Milanello per 4-2. Rossoneri in vantaggio con Chukwueze, abile a saltare il portiere dopo il pressing vincente di Okafor su un difensore avversario. I due attaccanti sono stati protagonisti anche del raddoppio quando, sulla conclusione del nigeriano respinta dal portiere, lo svizzero ex Salisburgo è stato il più rapido a ribadire in rete. Il Novara ha provato a rientrare in partita con la rete di Corti, troppo libero nel cuore dell'area milanista. Nella ripresa il Milan ha trovato il terzo gol con un bel sinistro dalla distanza di Calabria, ma un'altra amnesia difensiva ha permesso a Prinelli di segnare il gol del 3-2 che ha rimesso gli ospiti in partita. Il definito 4-2 lo ha messo a segno nel finale Colombo con un sinistro al volo dal limite dell'area. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh1/mc/red 13-Ago-23 12:55