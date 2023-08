Salernitana, Sassuolo, Lecce e Reggiana ai 16esimi di Coppa

Impresa per la squadra di Nesta che vince a Monza ed elimina i brianzoli di Palladino ROMA (ITALPRESS) – Anche questa volta una sorpresa. Nel terzo dei quattro giorni di Coppa Italia, le squadre di Serie B si sono fatte valere e una di loro ha portato a casa il colpaccio come ieri il Cittadella. Ai 16esimi vanno Salernitana, Sassuolo, Lecce e la Reggiana, la squadra di Alessandro Nesta capace di vincere in rimonta a Monza. Andando in ordine cronologico, la prima a staccare il pass è stata la Salernitana. All'Arechi la squadra di Paulo Sousa si è imposta per 1-0 sulla Ternana grazie alla rete realizzata al 7° da Antonio Candreva. I granata affronteranno la vincente di Sampdoria-Sudtirol nel prossimo turno. Eliminati, invece, i rossoverdi di mister Cristiano Lucarelli che militano nel campionato di Serie B e che hanno disputato una buona gara. Poi è stata la volta del Sassuolo. Una qualificazione sofferta per i neroverdi di mister Dionisi che passano 5-2 a Cosenza, ma ai i tempi supplementari, in rimonta e dopo un inizio gara molto difficile. Rossoblù in vantaggio al 9° grazie a un rigore trasformato da Tutino, con gli emiliani che oltre ad andare sotto rischiano di giocare in 10 per l'espulsione che era stata in un primo momento decretata nei confronti di Viti. Dopo aver rivisto l'azione alla Var solo ammonizione per il difensore: Cosenza in vantaggio ma parità numerica in campo, così il Sassuolo pareggia con Bajrami nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa, al 33°, Pinamonti su rigore segna l'1-2 per gli ospiti, ma al 91° Mazzocchi, di testa, porta le due squadre sul 2-2 e quindi ai supplementari. Il Cosenza al 100° resta in 10 per l'espulsione di Calò e la squadra di Dionisi ne approfitta: al minuto 105 arriva il 2-3 con Ceide, poi spazio alla doppietta di Mulattieri in gol al 115° e al 118° per il 2-5 finale. Sassuolo ai 16esimi dove affronterà la vincente di Spezia-Venezia, Cosenza eliminato. Avanza anche il Lecce che, al Via del Mare, batte 1-0 il Como. Il successo dei salentini di mister D'Aversa è firmato Almqvist, in gol al 27°. Prossima avversaria il Parma che ha eliminato il Bari cancellando l'ipotesi di un derby pugliese ai 16esimi. Chiude il programma della serata la grande sorpresa dell'U-Power Stadium dove la Reggiana, neopromossa in B, ha battuto il Monza, qualificandosi ai sedicesimi. Un successo in rimonta e di grande prestigio per la squadra di mister Alessandro Nesta che, così, beffa il suo ex amministratore delegato ai tempi del Milan, Adriano Gallaini. Eppure la squadra di casa si era portata in vantaggio al 22° con D'Ambrosio, chiudendo sull'1-0 il primo tempo. Nella ripresa, al 19°, il pareggio ospite con Nardi, quindi, al 39°, la rete della vittoria e della qualificazione siglata da Cigarini su rigore. Finisce 2-1: la Reggiana di Nesta ai 16esimi contro il Genoa, il Monza di Palladino subito eliminato. Domani le ultime 4 partite che chiuderanno il quadro dei 32esimi: Cremonese-Crotone, Sampdoria-Sudtirol, Spezia-Venezia e Torino-Feralpisalò. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 13-Ago-23 23:30