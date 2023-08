Tennis: Torneo Cincinnati. Paolini supera le qualificazioni

L'azzurra batte la Osorio e raggiunge la Cocciaretto nel main draw. ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini ha superato le qualificazioni e ha ottenuto il pass per il tabellone principale del "Western & Southern Open", settimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 2.788.468 dollari, in scena sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Atp Masters 1000). La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 49 del mondo e quinta testa di serie del seeding cadetto, nel match decisivo per accedere al main draw, dove raggiunge Elisabetta Cocciaretto, si è imposta sulla colombiana Camila Osorio, numero 67 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 7-5. Stasera in campo, nell'ultimo match delle qualificazioni, l'altra azzurra Martina Trevisan, opposta alla statunitense Townsend. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 13-Ago-23 19:44