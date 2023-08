Volley: Europei donne. Primo allenamento a Verona per le azzurre

Il team allenato da Mazzanti prepara l'esordio all'Arena contro la Romania. VERONA (ITALPRESS) – E' partito ufficialmente il countdown in vista del match inaugurale del Campionato Europeo femminile di pallavolo 2023. Le azzurre si sono ritrovate a Verona questo pomeriggio per preparare l'attesa sfida che aprirà la competizione continentale e che le oppone alla Romania martedì 15 agosto (alle 20) nella spettacolare e suggestiva cornice dell'Arena. Le ragazze del ct Davide Mazzanti hanno rotto il ghiaccio con una sessione di allenamento divisa tra pesi e tecnica al PalaAGSM. Intanto, fervono i lavori di tecnici e di allestimento all'Arena di Verona, che tornerà a ospitare un match di pallavolo dopo la magica sera del 23 maggio 1988 (amichevole Usa-Urss). E proprio per lanciare questo grande evento, domani alle 15, il ct Mazzanti e il capitano azzurro Myriam Sylla parteciperanno alla conferenza stampa di presentazione del match inaugurale del Campionato Europeo assieme al presidente della CEV, Aleksander Boricic, al presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, al sindaco di Verona, Damiano Tommasi, e a capitano e ct della Romania, rispettivamente Rodica Buterez e Guillermo Hernandez Naranjo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 13-Ago-23 20:19