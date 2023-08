Europei volley al via a Verona, esordio Azzurre contro Romania

Sylla: "Una fortuna giocare all'Arena con il sostegno dei nostri tifosi" VERONA (ITALPRESS) – Ci siamo. Tutto pronto per l'inizio degli Europei femminili di volley, con la gara inaugurale che vedrà domani le azzurre di Davide Mazzanti aprire le danze alle 20 contro la Romania nella spettacolare Arena di Verona. Le azzurre questa mattina hanno lavorato al PalaAGSM di Verona mentre in serata proveranno il campo allestito all'Arena per un piccolo antipasto dello scenario che si preannuncia magico con circa 8000 ticket già venduti per l'atteso esordio europeo. "Io spesso dico che i sogni debbano essere realizzati ma per realizzarli bisogna crederci proprio come abbiamo fatto qui a Verona – le parole alla vigilia del presidente federale Giuseppe Manfredi – Promuovere il nostro fantastico sport è la nostra priorità e pertanto sono certo che questa nazionale valga quanto la nazionale di calcio e per questo ho ribadito alle ragazze che devono essere esempio, come sono sempre state, per i giovani". E la truppa di coach Mazzanti è pronta a fare la sua parte. "Diciassette anni fa iniziavo il mio percorso professionale proprio qui a Verona ma mai avrei immaginato di iniziare un Europeo all'Arena – confessa il ct – Lo sport è un veicolo di tanti messaggi e questa nazionale ne contiene e veicola tanti. Credo che domani l'Arena sarà una cassa di risonanza importante di tanti valori e di uno spettacolo sportivo senza precedenti". "Da atleta forse non ho mai pensato a chi sta dietro le quinte e lavora notte e giorno per consentirmi di scendere in campo in maniera ottimale ma stavolta mi sono resa conto di cosa significhi organizzare un evento simile – sono invece le parole di capitan Myriam Sylla, che ha donato al sindaco di Verona Damiano Tommasi un pallone autografato dalle azzurre e dal ct – Per questo a nome di tutte le mie compagne intendo ringraziare per la fortuna che abbiamo. Oltre a vestire la maglia azzurra potremo giocare all'Arena con i nostri tifosi a sostenerci. Ho assistito a dei concerti all'Arena ma mai avrei immaginato di poterci giocare. Sarà una grande emozione e per questo non vedo l'ora di scendere in campo". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 14-Ago-23 18:23