Sci fondo: Pellegrino e compagni continuano allenamenti in Norvegia

A Trondheim gli azzurri preparano la prossima stagione di Coppa del mondo. MILANO (ITALPRESS) – Le squadre maschili e femminili azzurre di sci di fondo continuano nel lavoro di preparazione in nord Europa, con un maxi raduno al via il giorno di Ferragosto, che si protrarrà fino al 27. Il responsabile tecnico Markus Cramer ha scelto di continuare il lavoro in Norvegia, dopo un'estate passata a concentrarsi sul lavoro in terra scandinava, con gli azzurri prima in Svezia a Torsby, dal 15 al 25 giugno, e successivamente a Trysil (Norvegia), fino al 2 luglio, e a Sjusjoen e Sandnes (sempre in Norvegia). Dopo la partecipazione al Blinkfestivalen, in cui Chicco Pellegrino ha conquistato la vittoria nella sprint davanti al norvegese Klaebo, è Trondheim la sede scelta per proseguire con il lavoro di avvicinamento alla prossima stagione di Coppa del mondo. Nove gli atleti che proseguiranno il lavoro. Sarà Federico Pellegrino a guidare il gruppo composto da Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Elia Barp, Francesca Franchi, Anna Comarella e Caterina Ganz. Il gruppo sarà seguito dallo staff tecnico composto da Tommaso Custodero e Francois Ronc Cella, oltre che dal fisioterapista Christophe Savoye. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 14-Ago-23 12:29