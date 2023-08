Tennis: Wta. Cocciaretto stabile al gradino numero 30

La 22enne di Fermo ribadisce il suo "best ranking", Paolini risale ed è 43. ROMA (ITALPRESS) – Minime variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata oggi dalla Wta, dopo la conclusione del "1000" di Montreal. Questa settimana sono cinque le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è sempre Elisabetta Cocciaretto: la 22enne di Fermo si conferma sulla poltrona numero 30, ribadendo il suo "best ranking". Alle sue spalle, grazie agli ottavi di finale raggiunti sul cemento canadese, recupera sei posti Jasmine Paolini, che risale al numero 43, a un passo dal primato personale, siglato a giugno. Scende di un gradino invece Camila Giorgi, ora numero 52. A ruota, guadagnano una posizione sia Martina Trevisan, che risale al numero 63, che Lucia Bronzetti, ora numero 68. Saluta invece la top cento dopo una settimana soltanto Lucrezia Stefanini, che fa cinque passi indietro e scende al gradino numero 104. Un posto più su per Sara Errani, numero 117; quatto per Nuria Brancaccio, che grazie agli ottavi nell'Itf da 100mila dollari di Maspalomas sale al numero 167, siglando un nuovo "best". Nuovi primati personali anche per Matilde Paoletti, numero 274 con quattro posizioni guadagnate, e per Silvia Ambrosio, numero 311 (anche per lei quattro posti più giù rispetto a sette giorni fa). Nessuna variazione, invece, nelle prime dieci posizioni della classifica Wta. Questa la Top ten della nuova classifica Wta: 1. Iga Swiatek (Pol) 9730 (–) 2. Aryna Sabalenka (Blr) 8746 (–) 3. Jessica Pegula (Usa) 6030 (–) 4. Elena Rybakina (Kaz) 5755 (–) 5. Ons Jabeur (Tun) 4746 (–) 6. Caroline Garcia (Fra) 4685 (–) 7. Coco Gauff (Usa) 3760 (–) 8. Maria Sakkari (Gre) 3510 (–) 9. Petra Kvitova (Cze) 3345 (–) 10. Marketa Vondrousova (Cze) 3211 (–) Così le italiane: 30. Elisabetta Cocciaretto 1420 (–) 43. Jasmine Paolini 1145 (+6) 52. Camila Giorgi 1043 (-1) 63. Martina Trevisan 906 (+1) 68. Lucia Bronzetti 868 (+1) 104. Lucrezia Stefanini 698 (-5) 117. Sara Errani 625 (+1) 167. Nuria Brancaccio 438 (+4) 274. Matilde Paoletti 239 (+4) 311. Silvia Ambrosio 203 (+4) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 14-Ago-23 12:22