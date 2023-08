Calcio: Mondiali Donne. Inghilterra in finale, Australia battuta 3-1

Le campionesse europee in carica se la vedranno con la Spagna ROMA (ITALPRESS) – Sarà l'Inghilterra l'avversaria della Spagna in finale ai Mondiali femminili di calcio, in corso in Australia e Nuova Zelanda. Le campionesse europee in carica, infatti, hanno battuto 3-1 proprio l'Australia nella semifinale disputata a Sidney. Inglesi in vantaggio al 36' con Ella Toone, poi nella ripresa il momentaneo pareggio della squadra di casa con Sam Kerr al 63'. Al 71' Lauren Hemp riporta in vantaggio l'Inghilterra e all'86' Alessia Russo segna la rete del definitivo 3-1. In finale le inglesi affronteranno, dunque, le furie rosse che, nell'altra semifinale, hanno sconfitto la Svezia 2-1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/red 16-Ago-23 14:21