Calcio: Serie A. Frosinone-Napoli a Marcenaro, Colombo per Inter-Monza

Desginati gli arbitri per la prima giornata del campionato di Serie A ROMA (ITALPRESS) – Campionato al via nel weekend e, Coppa Italia a parte, prime designazioni arbitrali per la Can. Matteo Marcenaro è stato designato per dirigere Frosinone-Napoli, uno degli anticipi della prima giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 19 agosto. Il fischietto della sezione di Genova, dunque, dirigerà la sfida tra la neopromossa e i campioni d'Italia, insieme agli assistenti Cecconi e Bercigli, al quarto ufficiale di gara La Penna e agli arbitri Var Di Paolo e Serra. Sempre sabato, alle 20.45, il derby lombardo Inter-Monza che è stato affidato a Andrea Colombo di Como. Con lui i guardalinee Baccini e Capaldo, il quarto uomo Mariani e gli addetti alla Var Nasca e Paterna. SERIE A – 1^ GIORNATA – 20/08 Empoli – Verona (19/08, ore 18.30) arbitro: Massimi di Termoli Frosinone – Napoli (19/08, ore 18.30) arbitro: Marcenaro di Genova Genoa – Fiorentina (19/08, ore 20.45) arbitro: Ayroldi di Molfetta Inter – Monza (19/08, ore 20.45) arbitro: Colombo di Como Roma – Salernitana (ore 18.30) arbitro: Feliciani di Teramo Sassuolo – Atalanta (ore 18.30) arbitro: Marchetti di Ostia Lido Lecce – Lazio (ore 20.45) arbitro: Dionisi di L'Aquila Udinese – Juventus (ore 20.45) arbitro: Rapuano di Rimini Torino – Cagliari (21/08, ore 18.30) arbitro: Cosso di Reggio Calabria Bologna – Milan (21/08, ore 20.45) arbitro: Pairetto di Nichelino – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 16-Ago-23 12:54