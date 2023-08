Il centrocampista argentino in giallazzurro per una stagione FROSINONE (ITALPRESS) – Il Frosinone ha reso noto "di aver raggiunto l'accordo con la Juventus per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Enzo Alan Tomas Barrenechea. Il centrocampista classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 16-Ago-23 10:35