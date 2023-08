Germania, il momento del crollo all’ Europark (VIDEO)

Stanno diventando virali le clip che raffigurano il tragico crollo avvenuto all’Europark di Rust. Si tratta del principale parco divertimenti tedesco, che ospita annualmente all’incirca 6 milioni di visitatori.

Come è visibile all’interno del video era in corso lo spettacolo, quando il palco è improvvisamente crollato davanti agli spettatori. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe incrinata una piscina mobile a cui erano collegate le piattaforme per i tuffi ad alta quota. Per ora si contano sette feriti: 5 artisti e 2 visitatori.

Di seguito il video del crollo all’Europark: