Motomondiale: Gp Austria. Marquez “Sto meglio”, Mir “Siamo in crescita”

"Sarà un weekend di duro lavoro, dobbiamo fare un passo avanti", dice lo spagnolo ROMA (ITALPRESS) – Il motomondiale arriva in Austria per la decima tappa del calendario. Il tracciato della Red Bull Ring, lungo 4,32 km, è uno dei più corti della stagione, ma vanta uno scenario davvero spettacolare e un layout che favorisce frenate brusche e splendidi sorpassi. Marc Marquez è salito sul podio in Austria in tre occasioni, secondo posto dal 2017 al 2019. Nel 2023, l'obiettivo dell'otto volte campione del mondo è continuare a lavorare con HRC per il futuro: "Ho utilizzato il tempo tra una gara e l'altra per continuare a lavorare sulla mia forma fisica – ha detto Marquez -. Ogni giorno sto un po' meglio, vediamo cosa è possibile fare in Austria. Le condizioni meteorologiche sono incerte, quindi dovremo lavorare bene per sfruttare al meglio il fine settimana. Sappiamo che sarà un altro weekend di duro lavoro per cercare di migliorare e fare un passo avanti per il futuro". Per quando riguarda l'altro pilota Honda, Joan Mir, il tracciato del Red Bull Ring fa riaffiorare nella sua mente ricordi positivi: nel 2016 ha conquistato la sua prima vittoria in Moto3 e nel 2020 è salito per la prima volta sul podio della classe regina arrivando secondo. "Arriviamo al Red Bull Ring con l'obiettivo di fare tesoro di quanto imparato a Silverstone. La domenica non è andata secondo i piani, ma nel complesso il weekend ci ha permesso di fare progressi e di tornare a sentirci a nostro agio sulla moto. Questa è la linea che dobbiamo seguire per cercare di massimizzare il tempo che abbiamo a disposizione in pista", le parole di Mir. 16-Ago-23