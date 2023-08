Calcio: Real Madrid. Courtois operato, intervento riuscito

Il belga sotto i ferri per la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – E' perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposto il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois. A renderlo noto è stato lo stesso club spagnolo. "L'estremo difensore belga è stato operato dal dottor Manuel Leyes – sotto la supervisione dello staff medico dei blancos – a seguito di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Courtois inizierà il suo processo di recupero nei prossimi giorni", ha precisato il Real Madrid. In attesa del ritorno in attività del portiere belga, le merengues hanno ingaggiato, in prestito, dal Chelsea, Kepa Arrizabalaga. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 17-Ago-23 14:14