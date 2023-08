Calcio: Sassuolo. Vina “Non ancora al 100%, c’è tutto per fare bene”

"Andiamo partita per partita e poi vediamo cosa può succedere" SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) – "Quando ero alla Roma, vedevo spesso giocare il Sassuolo e giocava benissimo, anche questo mi ha convinto a venire qui. E poi mi ero informato anche con Alvarez e Traorè, che era mio compagno di squadra in Inghilterra, e mi hanno parlato benissimo del club". Matias Vina è convinto di aver fatto la scelta giusta: dopo l'esperienza al Bournemouth in prestito ("in Premier si gioca un altro calcio, con un'intensità altissima, nelle prime due settimane non riuscivo a finire gli allenamenti"), l'esterno uruguaiano ha scelto i neroverdi visto che alla Roma non avrebbe trovato spazio. "Non sono ancora al 100% perchè non ho fatto la preparazione e ho lavorato da solo – racconta – ma qui mi sono trovato subito bene, la squadra mi ha accolto alla grande, è una squadra giovane che può fare tanto bene. Il centro sportivo, poi, mi ha impressionato: c'è tutto per crescere". Positivo anche l'impatto con Dionisi: "Col mister mi sono trovato bene, abbiamo parlato qualche volta di come pensa ad affrontare le partite e cosa posso dare io alla squadra. Io voglio vincere sempre, andiamo partita per partita e vediamo cosa può succedere nell'arco della stagione". Vina, che nel 2018 ha anche pensato di lasciare il calcio visto che non trovava spazio nel Nacional, ha poi svoltato col Palmeiras, dove ha vinto la Libertadores, "il mio trofeo più importante, il sogno di tutti i bambini sudamericani". E che gli è valsa anche la chiamata della Roma. "Era iniziata bene, poi ho perso un po' di spazio ma è stata un'esperienza positiva – confessa l'uruguaiano – Quello italiano è un calcio molto tattico, in Sudamerica non si lavora molto da questo punto di vista e alla Roma ho imparato tanto". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 17-Ago-23 16:14