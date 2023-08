Motomondiale: Gp Austria. Bagnaia “Vincere non sara’ semplice”

"Pressione? Ho capito come mantenere la calma" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Questa pista mi piace. Conosciamo il nostro potenziale, soprattutto in frenata, in accelerazione e in rettilineo. Sappiamo di poter avere un vantaggio su questa pista ma, in ogni caso, sarà importante portare a casa più punti possibili. Certo vincere non sarà semplice perché KTM e Aprilia hanno fatto grandi passi in avanti. Quindi ci sono tanti piloti che saranno competitivi per la gara, oltre a tutte le altre Ducati, ovviamente". Lo ha affermato il campione del Mondo in carica, Pecco Bagnaia (Ducati), nella conferenza stampa di presentazione del GP di Austria. "La pressione? E' maggiore rispetto allo scorso anno perché allora inseguivo, oggi la situazione si è capovolta. E poi quest'anno sono più rilassato, ho capito come mantenere la calma". – foto Image – (ITALPRESS). mga/glb/red 17-Ago-23 18:41