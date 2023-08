Motomondiale: Gp Austria. Bezzecchi “Futuro? A Barcellona lo saprete”

"Il Red Bull Ring è una pista che mi piace tanto" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Domenica, a Silverstone, ho fatto un errore che mi è costato caro. Ed è stato davvero un peccato. Adesso siamo al Red Bull Ring, una pista che mi piace tanto. Sembra semplice ma, in realtà, non lo è per via delle diverse pendenze e delle forti frenate. Tutte caratteristiche che mi piacciono. Per la nostra moto sono un punto di forza. Il mio futuro? A Barcellona saprete". Lo ha affermato Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) nella conferenza stampa di presentazione del GP di Austria. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/glb/red 17-Ago-23 18:43