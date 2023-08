Tennis: Torneo Cincinnati. Rybakina si ritira, Paolini ai quarti

La toscana non era mai arrivata così lontano in un "1000" CINCINNATI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini approda ai quarti di finale del "Western & Southern Open", settimo Wta 1000 della stagione dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si sta disputando a Cincinnati. Partita dalle qualificazioni, la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana supera con un po' di fortuna l'ostacolo Elena Rybakina, numero 4 del mondo e del seeding: la kazaka si era imposta nel primo parziale per 6-4 ma nel secondo, mentre era sotto 2-5, è stata costretta al ritiro. La Paolini, numero 43 del mondo, attende ora una fra Coco Gauff, settima testa di serie, e Linda Noskova. Paolini, mai così avanti in un 1000, è la terza italiana nei quarti di finale di Cincinnati dopo Flavia Pennetta – che nel 2009 raggiunse la semifinale diventando la prima azzurra a entrare nella Top Ten Wta nell'era Open – e Roberta Vinci. Ai quarti, soffrendo, arriva anche Iga Swiatek. La polacca numero uno del mondo e del seeding ha avuto la meglio in rimonta su Qinwen Zheng per 3-6 6-1 6-1 e se la vedrà ora con Marketa Vondrousova, decima favorita del tabellone, che si è imposta per 7-5 6-3 su Sloane Stephens. Fuori invece Maria Sakkari, numero 8 del tabellone, battuta 6-3 2-6 6-3 da Karolina Muchova. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Ago-23 22:25