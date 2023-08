Tennis: Torneo Cincinnati. Sabalenka e Gauff agli ottavi di finale

La bielorussa piega la Li al terzo set; la statunitense batte la Sherif. ROMA (ITALPRESS) – Aryna Sabalenka è approdata agli ottavi di finale del "Western & Southern Open", torneo Wta 1000 con montepremi complessivo pari a 2.788.468 dollari, in scena sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Atp Masters 1000). La tennista bielorussa, numero 2 del mondo e del seeding, ha sconfitto al secondo turno la statunitense Ann Li, numero 192 del ranking internazionale, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-5 2-6 6-4. Avanza agli ottavi di finale anche la numero 7 del mondo, ovvero la statunitense Coco Gauff, che ha superato la egiziana Mayar Sherif, numero 33 del ranking Wta, con un duplice 6-2. Altri risulati. Secondo turno: Linda Noskova (Cze) b. Petra Kvitova (Cze, 9) 3-6 6-2 6-4; Marie Bouzkova (Cze) b. Elise Mertens (Bel) 6-2 4-6 6-1; Donna Vekic (Cro) b. Victoria Azarenka (Blr) 3-6 6-3 6-4. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 17-Ago-23 10:46