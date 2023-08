Alcaraz E Djokovic Ai Quarti A Cincinnati

Lo spagnolo batte in tre set Paul e 'vendica' la sconfitta di Toronto CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz si prende la sua rivincita e batte anche la pioggia. Lo spagnolo numero uno del mondo e del tabellone piega in tre set Tommy Paul e approda ai quarti del "Western & Southern Open", il Masters 1000 di scena a Mason, sobborgo di Cincinnati (6.600.000 dollari di montepremi). Finisce 7-6(6) 6-7(0) 6-3 a favore dello spagnolo dopo tre ore e dieci minuti di gioco e dopo aver sprecato tre match point nel secondo parziale oltre a una lunga interruzione per pioggia nel terzo. Prossimo ostacolo il qualificato australiano Max Purcell, vittorioso per 6-4 6-2 su Stan Wawrinka. Ai quarti anche Novak Djokovic, testa di serie numero 2, che si sbarazza di Gael Monfils per 6-3 6-2: per un posto in semifinale se la vedrà con Taylor Fritz, nono favorito del seeding, avanti 5-0 quando Dusan Lajovic è stato costretto a gettare la spugna. (ITALPRESS). – foto LivePhotoSport – glb/red 18-Ago-23 08:57 GMT+2