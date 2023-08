Atletica: Mondiali. Problema alla schiena, forfait Pichardo

Il portoghese non potrà difendere il titolo iridato nel triplo BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – I Mondiali di atletica di Budapest perdono uno dei protagonisti più attesi: Pedro Pablo Pichardo, oro olimpico a Tokyo e iridato un anno fa a Eugene nel triplo oltre che doppio campione europeo outdoor e indoor, è stato costretto a dare forfait per un problema alla schiena. Continua così la stagione tormentata del 30enne portoghese, con poche gare all'attivo in questo 2023 (dopo l'esordio all'aperto a Doha in Diamond League non ha più gareggiato) e la quarta misura stagionale (17,65). Con Pichardo fuori dai giochi, la lotta per il titolo vede in prima fila Jaydon Hibbert e Fabrice Hugues Zango. (ITALPRESS). – foto LivePhotoSport – glb/red 18-Ago-23 09:22