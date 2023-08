Calcio: Inghilterra. FA apre a Sarina Wiegman per il dopo-Southgate

Il Ceo Bullingham: "Può fare quello che vuole in questo sport" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "La gente chiede sempre chi sarebbe l'uomo migliore per questo lavoro. Ma perché deve essere un uomo?". Mark Bullingham, Ceo della Football Association, apre la porta a una clamorosa rivoluzione: una donna sulla panchina dei Tre Leoni. L'attuale ct Gareth Southgate ha ancora un anno di contratto, la sua posizione non è solidissima e già circolano i nomi dei possibili successori, da Graham Potter a Frank Lampard passando per Eddie Howe. E se invece la FA puntasse su Sarina Wiegman, attuale ct della nazionale femminile inglese? Bullingham, interpellato a riguardo dalla Espn, non lo esclude: "Penso che Sarina stia facendo un ottimo lavoro e spero che lo faccia ancora a lungo, può fare quello che vuole nel calcio". La Wiegman, dopo aver vinto gli Europei del 2017 con l'Olanda, si è ripetuta con l'Inghilterra nel 2022 e domenica, contro la Spagna, avrà l'occasione di condurre le Leonesse a uno storico titolo mondiale. Il suo nome è stato accostato anche alla nazionale statunitense dopo le dimissioni del ct Andonovski a seguito della precoce eliminazione nella rassegna iridata. (ITALPRESS). – foto LivePhotoSport – glb/red 18-Ago-23 09:44