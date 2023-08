Gauff La Rivale Di Paolini Nei Quarti Di Cincinnati

La statunitense ha vinto nel 2021 l'unico precedente CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Sarà Cori Gauff la rivale di Jasmine Paolini nei quarti di finale del "Western & Southern Open", settimo Wta 1000 della stagione dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si sta disputando a Cincinnati. La statunitense, numero 7 del seeding, si è aggiudicata per 6-4 6-0 la sfida fra teenager con Linda Noskova e punta ora alla terza semifinale in un 1000 dopo Roma 2021 e Dubai 2023. Gauff aveva 16 anni quando ha sconfitto la toscana nell'unico precedente confronto diretto, 6-4 6-7(4) 6-2 nel 2021 ad Adelaide. Fuori invece Jessica Pegula, terza favorita del seeding, battuta 6-4 6-0 da Marie Bouzkova, nella parte bassa del tabellone si contenderanno un posto in semifinale Aryna Sabalenka e Ons Jabeur: la bielorussa, seconda testa di serie, regola con un doppio 6-3 Daria Kasatkina (n.14) mentre la Jabeur (n.5) approfitta del ritiro di Donna Vekic sul 5-2 del primo set. (ITALPRESS). – foto LivePhotoSport – glb/red 18-Ago-23 08:59 GMT+2