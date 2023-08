Rugby: Nazionale. Lamaro “Con Romania importante alzare la pressione”

Il capitano azzurro: "Ci siamo allenati bene, curando i vari dettagli". ROMA (ITALPRESS) – E' andato in scena oggi il Captain's Run della Nazionale italiana di rugby maschile, che domani, alle 18.30, sarà protagonista allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto del primo dei due match casalinghi validi per le Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series, contro la Romania. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Action e in chiaro su TV8. A parlare, in conferenca stampa, è stato Michele Lamaro. "E' stata una settimana diversa. Essere stati coinvolti in attività che ci hanno connesso con la comunità locale è stato bello. E' sempre emozionante vivere in prima persona il sostegno dei tifosi. E' stata una grande iniezione di fiducia", ha detto il capitano azzurro. "La prestazione è sempre un aspetto fondamentale: il nostro focus è lì. Se riusciamo a mettere in campo una buona performance, il risultato sarà una conseguenza naturale. Contro la Romania dovremo essere precisi e cercare di alzare la pressione. Ci siamo allenati bene in settimana, curando i vari dettagli: per tutti è una grande sfida restare lucidi in questi momenti", ha sottolineato Lamaro. Questo il XV dell'Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Paolo Odogwu, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Garbisi, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (capitano), 6 Sebastian Negri, 5 Dino Lamb, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Ivan Nemer. A disposizione: 16 Epalahame Faiva, 17 Federico Zani, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Federico Ruzza, 20 Lorenzo Cannone, 21 Alessandro Fusco, 22 Tommaso Allan, 23 Lorenzo Pani. Allenatore: Crowley. Questo il XV della Romania: 15 Hinckley Vaovasa, 14 Marius Simionescu, 13 Jason Tomane, 12 Taylor Gontineac, 11 Nicolas Onutu, 10 Mihai Muresan, 9 Alin Conache, 8 Cristi Chirica (capitano), 7 Vlad Neculau, 6 Damian Stratila, 5 Stefan Iancu, 4 Adrian Motoc, 3 Alexandru Gordas, 2 Ovidiu Cojocaru, 1 Iulian Hartig. A disposizione: 16 Florin Bardasu, 17 Alexandru Savin, 18 Gheorghe Gajion, 19 Mihai Macovei, 20 Dragos Ser, 21 Florin Surugiu, 22 Gabriel Pop, 23 Manumua Tevita. Allenatore: Apjok. Arbitro: Pearce (Inghilterra). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 18-Ago-23 16:36