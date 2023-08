Calcio: Nazionale. Abodi “Spalletti sarà un ottimo ct”

L'augurio e il saluto del ministro per lo sport e per i giovani ROMA (ITALPRESS) – "Un saluto speciale e un in bocca al lupo particolare a Luciano Spalletti per l'inizio del suo percorso come Ct della Nazionale. Sono sicuro che, oltre ad essere un grande allenatore come ha già dimostrato sul campo, sarà un ottimo Ct. Ci aspettano sfide importanti, saremo ancora una volta tutti insieme con passione e partecipazione vicini agli azzurri". Lo ha detto al Tg1 il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, commentando l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra al posto di Roberto Mancini. – foto Image – (ITALPRESS). srp/red 19-Ago-23 14:12