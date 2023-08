D’Aversa pronto al via “Contro Lazio convinti dei nostri mezzi”

Lecce in campo domani sera al Via del Mare contro i biancocelesti LECCE (ITALPRESS) – Vigilia di esordio in campionato per il Lecce, che domani alle 20.45 ospiterà la Lazio al "Via del Mare". L'impianto dei giallorossi tornerà ad essere utilizzato a capienza piena, dopo i lavori di rinforzo strutturale della tribuna est superiore. Ora la casa del Lecce potrà ospitare 31.461 spettatori. Sarà la prima in Serie A per mister Roberto D'Aversa sulla panchina dei giallorossi. Il tecnico ex Parma e Sampdoria ha parlato in conferenza stampa, presentando così la sfida ai biancocelesti: "Affrontare una squadra consolidata davanti a trentamila spettatori deve essere una marcia in più. Dobbiamo essere bravi ad attirare sempre più i nostri tifosi, che hanno dimostrato passione sin dal ritiro. La Lazio conosce bene i meccanismi di questo campionato, ma noi vorremo metterli in difficoltà. Da parte nostra ci deve essere grande forza di volontà. Sono più forti di noi, ne siamo consapevoli, ma il calcio è bello perché quello che dice la carta non sempre poi viene tradotto dal campo. Serve convinzione nei propri mezzi". Antonino Gallo era l'unico calciatore in dubbio, a causa di un problema alla caviglia rimediato in Coppa Italia contro il Como. Ciononostante, il terzino palermitano sarà della partita. "Gallo è recuperato al 100%, forse parte dall'inizio. I ragazzi arrivano in una ottimale condizione psicofisica. Kaba? Può giocare, ma la formazione la sceglierò all'ultimo, come sempre", ha aggiunto il tecnico dei salentini. L'innesto di Krstovic ha completato il reparto offensivo giallorosso, ma l'impressione è che domani toccherà ancora una volta a Strefezza vestire i panni di centravanti, oltre che di capitano. "Ora come ora non posso non considerare Gabriel una punta. Con lui, Krstovic, Burnete e Persson siamo numericamente apposto avanti", ha detto ancora D'Aversa, mentre sui ballottaggi in mediana, con Rafia protagonista, ha specificato: "Ci sono dei giocatori che per eccesso di generosità fanno tanti chilometri a discapito dell'equilibrio della squadra. Non lo fanno per cattiveria. Lui ha qualità e deve migliorare l'aspetto dell'equilibrio. Corre molto, forse troppo, fa dodici chilometri a partita. Del resto nasce come trequartista, giocava in Lega Pro e tutto era più semplice. In A la qualità aumenta e troverà giocatori del suo stesso livello. Sono certo che migliorerà con il lavoro". L'unico assente di giornata causa infortunio sarà Venuti, mentre Krstovic assisterà al match dalla tribuna in quanto appena arrivato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). zzc/srp/red 19-Ago-23 14:18