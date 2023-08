Dionisi “Non parlo di Berardi, pensiamo soltanto all’Atalanta”

Il tecnico neroverde chiede concentrazione verso la prima di campionato SASSUOLO (ITALPRESS) – Domani il Sassuolo esordisce in Serie A con l'Atalanta al Mapei Stadium, ma ovviamente è il caso Berardi a tenere banco anche nella conferenza di vigilia di Alessio Dionisi. L'attaccante non sarà convocato dopo il tira e molla di mercato che ha portato l'ad Carnevali a intervenire contro la Juve per il mancato rispetto dei termini temporali fissati per la trattativa. "Su Berardi ha detto tutto Carnevali – ha spiegato il tecnico del Sassuolo – sapevo già cosa sarebbe uscito sui giornali oggi, ho un confronto quotidiano con i dirigenti. Per me il discorso Berardi finisce qui, adesso è troppo più importante preparare la partita. Dovremo essere più pronti che possiamo, sapendo che il mercato è ancora aperto. Se anche l'allenatore non parla più della partita ma del circo intorno al calciomercato, non arriveremo mai pronti alla partita". Come il Sassuolo anche l'Atalanta ha cambiato parecchio. "L'avvio è in salita – ha detto ancora Dionisi – l'Atalanta alla prima è ostica, è stata la squadra rivelazione nelle ultime stagioni, ha un'identità spiccata e giocatori forti. Nel tempo siamo cresciuti nell'affrontarla, sapendo che per le nostre peculiarità è difficile giocarci contro, perché mette la gara su un piano diverso dal nostro. Dovremo essere molto continui minuti per ottenere un risultato positivo: se riesce ad imporsi diventa difficile per noi". Tornando alla Coppa Italia "la gara di Cosenza non ha dato le risposte che speravo. Abbiamo ottenuto risultato, ma siamo stati meno squadra di quanto potevamo essere", ha detto ancora l'allenatore neroverde. Dionisi deve fare a meno di Tressoldi e Alvarez ma recupera Boloca e Thorstvedt a lungo acciaccati. "Entrambi stanno bene. Daniel è rientrato e ha fatto uno spezzone a Cosenza, Kristian aveva iniziato settimana scorsa e questa settimana si è allenato con la squadra. Ad oggi sono entrambi disponibili. Il mercato? – ha concluso – Per quanto riguarda Pedersen mancano solo i dettagli. Sono ottimista su questo e sul fatto che arriveranno altri giocatori". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ds/srp/red 19-Ago-23 15:06