Tennis: Torneo Cincinnati. Djokovic e Zverev in semifinale

Il serbo piega lo statunitense Fritz, il tedesco batte il francese Mannarino. ROMA (ITALPRESS) – Novak Djokovic è approdato alle semifinali del "Western & Southern Open", settimo torneo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 6.600.000 dollari, in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Wta 1000). Il tennista serbo, numero 2 del mondo e del seeding, ha sconfitto nei quarti di finale lo statunitense Taylor Fritz, 9 del ranking internazionale e nono favorito del tabellone, col punteggio di 6-0 6-4. In semifinale Djokovic sfiderà il tedesco Alexander Zverev, 17 del mondo e numero 16 del seeding, che ha battuto invece il francese Adrian Mannarino, 32 del ranking Atp, per 6-2 6-3. Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero uno del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, e il polacco Hubert Hurkacz. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 19-Ago-23 09:58