Volley: Torneo Wagner. Gli azzurri piegano la Francia 3-0

Michieletto miglior realizzatore del match, esordio in Nazionale per Alessandro Bovolenta. ROMA (ITALPRESS) – L'Italia maschile della pallavolo riprende il suo cammino verso gli Europei con una vittoria sulla Francia nella sua prima gara nel "Memorial Hubert Wagner", quadrangolare estivo, giunto alla sua ventesima edizione, in scena a Cracovia. Dopo la vittoria della Slovenia per 3-0 sulla Polonia, gli azzurri si sono imposti per 3-0 (29-27 25-21 25-20) sul team transalpino, allenato da Andrea Giani, spuntandola sul finale nel primo combattutissimo set per poi vincere "bene" i due successivi. Nessun cambio per Ferdinando De Giorgi, che ha scelto di confermare il 6+1 già visto nelle Finals di VNL per l'intera gara. Miglior realizzatore del match è stato Alessandro Michieletto con 13 punti; negli 8 muri di squadra invece 6 quelli personali di Roberto Russo. La gara ha segnato anche l'esordio in Nazionale seniores di Alessandro Bovolenta, alla sua prima 28 anni dopo l'esordio con la stessa maglia dell'indimenticato papà Vigor. Oggi, alle 14, gli azzurri scenderanno in campo per la seconda sfida del quadrangolare, contro la Slovenia di Cretu. Nell'altra gara del torneo la Polonia affronterà la Francia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 19-Ago-23 09:27