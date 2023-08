Basket, Italia-Brasile 93-87 nel primo test della Solidarity Cup

Gli Azzurri torneranno in campo domani contro la Nuova Zelanda SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS) – L'Italia prosegue il proprio percorso netto di avvicinamento al Mondiale battendo anche il Brasile (93-87) nella prima delle due partite della Solidarity Cup di Shenzhen in Cina. Gli Azzurri di coach Pozzecco hanno avuto la meglio su un avversario ostico e capace, qualche giorno fa, di battere l'Australia a Melbourne. Gli Azzurri torneranno in campo già domani 21 agosto contro la Nuova Zelanda per l'ultimo match amichevole prima dell'esordio alla FIBA World Cup di venerdì prossimo a Manila. L'orario di inizio della gara contro i Tall Blacks è previsto per le 11.30 italiane. Miglior marcatore Azzurro di giornata Simone Fontecchio con 26 punti (career high in Azzurro eguagliato dopo i 26 punti realizzati il 3 settembre 2022 contro la Grecia all'EuroBasket nel girone di Milano). In doppia cifra anche Stefano Tonut (16 punti), Marco Spissu (11 punti e 7 assist), Giampaolo Ricci e Achille Polonara (11 punti). – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 20-Ago-23 12:31