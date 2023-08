Calcio: Mazzone. Guardiola “Ho imparato a non mollare, era un maestro”

"Era uno di pelle, faceva ridere, ti diceva le cose in faccia". ROMA (ITALPRESS) – "Era uno di pelle, faceva ridere, ti diceva le cose in faccia, non aveva paura di mettersi contro il potere, di amare di essere calciatore da squadra provinciale perchè vincere una partita è come vincere un campionato con una grande squadra. E poi era uno che faceva gruppo, ma non trattando tutti uguali perchè Roberto Baggio va trattato diversamente da Pep o da qualsiasi altro". Lo ha detto Pep Guardiola al Tg1 ricordando Carlo Mazzone scomparso ieri a 86 anni. Ieri dopo il match contro il suo City, il tecnico spagnolo è apparso con una t-shirt raffigurante lo scatto di Mazzone verso la curva dell'Atalanta. "E' un'immagine mitica" ricorda Guardiola, che ha commentato gli applausi che gli hanno riservato i tifosi in tutti gli stadi, in particolare all'Olimpico. "Non so quanti titoli ha vinto nella sua storia, ma quando in uno stadio 80 mila persone si alzano in piedi, lo fanno solo per le grandi persone. Diceva che gli piaceva lottare nella bassa classifica, ho imparato a non mollare mai, che c'era sempre una possibilità e lui era un maestro in questo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 20-Ago-23 21:30