Dionisi “Berardi? Parlo solo di chi era disponibile”

"Abbiamo bisogno di solidità e di gente più pronta, i giovani vanno accompagnati". REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "Berardi? Ha già detto tutto Carnevali, io non dico altro. Se mi chiedete di chi ha giocato va bene, Domenico non era disponibile. Ho visto che in Roma-Salernitana hanno segnato Belotti e Candreva, vuol dire che segnano sempre gli stessi. Dobbiamo andare a cercare gol con altri giocatori, non posso parlare di chi non era a disposizione". Lo ha dichiarato l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi al termine del match perso contro l'Atalanta (2-0 il risultato finale). "Non siamo mancati in niente. L'Atalanta farà il suo percorso – ha dichiarato -, noi di più non potevamo fare. Lo scorso anno, facendo quello che abbiamo fatto oggi, avremmo ottenuto un risultato positivo. Quest'anno è un'annata diversa, di ripartenza e di tanti cambiamenti. Abbiamo bisogno di solidità e di gente più pronta, i giovani vanno accompagnati. Il calendario non ci aiuta, la prossima giocheremo a Napoli. Oggi il bicchiere è tutto pieno: sul gol c'è un episodio da VAR, che non è stato rivisto. Il calcio d'angolo è in movimento, ma finisce lì, l'Atalanta per le occasioni create ha meritato di vincere. È un nuovo Sassuolo, spero che anche gli addetti ai lavori lo capiscano". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/gm/red 20-Ago-23 21:29