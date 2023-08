Gasperini “De Ketelaere? Presto accostamento Ilicic”

"Ma è un ragazzo che mi piace e che ha le qualità". REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "Adesso l'Atalanta ha anche la possibilità di inserire della gente fresca che arriva da stagioni non fortunatissime come Scamacca e De Ketelaere, sono indubbiamente dei profili che mi piacciono molto. Speriamo di fare bene. De Ketelaere? Tanti fanno l'accostamento con Ilicic, ma è un po' presto. Arriva comunque da un ambiente importante come quello del Milan, dove si lavora molto bene. È un ragazzo che mi piace e che ha le qualità". Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, il tecnico dell'Atalanta ha commentato la vittoria per 2-0 contro il Sassuolo. "Abbiamo fatto una buona partita, nel secondo tempo siamo usciti fuori, la vittoria ci sta tutta. La prima vittoria in trasferta ci dà modo di lavorare con soddisfazione. Oggi si giocava in un clima infernale, bisogna fare un grande plauso ai giocatori, nel secondo tempo abbiamo potuto inserire qualche giocatore di qualità. Abbiamo fatto anche una partita molto attenta in fase difensiva". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/gm/red 20-Ago-23 21:11