Jacobs fuori dalla finale mondiale dei 100 metri

"Ho dato tutto quello che potevo" BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Marcell Jacobs fuori dalla finale dei 100 metri ai Mondiali di Budapest. L'azzurro ha chiuso la sua batteria al quinto posto in 10"05, che rappresenta comunque il suo miglior tempo stagionale. "Ho dato tutto quello che potevo, dispiace non essere andato in finale. Dai tempi duri arrivano gli uomini forti ed è quello che farò. Staffetta? Assolutamente sì" ha detto dopo la gara. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 20-Ago-23 17:08