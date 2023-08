Juric “Il Toro vuole migliorarsi ma gap con le prime otto è aumentato”

Domani l'esordio in campionato dei granata contro il Cagliari TORINO (ITALPRESS) – "Ranieri è un maestro, anche a livello umano: affrontare lui e le sue squadre è sempre difficilissimo". Così il tecnico del Torino Ivan Juric presenta la prima sfida stagionale contro il Cagliari. Il tecnico granata fa il punto della situazione sulle potenzialità della sua squadra: "Abbiamo problemi in difesa e sulle fasce dove ci mancano giocatori. Dobbiamo completare la squadra non è un segreto, c'è un gruppo che ha fatto un ritiro molto positivo. La società ha fatto uno sforzo per confermare una parte della squadra, ma sono andati via giocatori che ancora non sono stati sostituiti. La squadra deve voler crescere, senza porsi obiettivi speciali perché in questo momento se c'è una parola è migliorarsi. I tifosi? Devono avere entusiasmo. Noi vogliamo migliorarci, i giocatori mi sembrano molto vogliosi. Ma poi se vediamo le prime otto c'è un distacco e sul mercato è aumentato di molto: le altre squadre hanno possibilità di fare altre cose". "Rispetto agli ultimi due anni siamo ad un buon punto. È chiaro che ci mancano giocatori e la società li sta cercando. Poi se si può fare qualcosa in più lo decide il presidente. Lavoriamo piano piano ma facciamo cose che sono nella logica – continua Juric – Rapporti più costruttivi? Se non avessi lottato, ora saremmo ad un punto più basso. Le litigate servivano per questo. Abbiamo creato una buona base di giocatori giovani". Su Pellegri Juric dice: "Non riesce ad allenarsi con continuità, a volte ha un problema e a volte un altro. Riesce ad avere una certa continuità ma non quella che io mi aspetto". – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS). pc/red 20-Ago-23 17:24