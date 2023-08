MotoGp, Bagnaia “In Austria abbiamo mostrato il nostro potenziale”

Il campione del mondo ammette di aver fatto la migliore gara SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Sinceramente mi aspettavo un passo più veloce ma le condizioni erano difficili. Abbiamo gestito bene la gara, questo weekend abbiamo dimostrato il nostro potenziale". Lo ha affermato il campione del mondo, Pecco Bagnaia, trionfatore del GP di Austria di MotoGP. "Sono partito molto molto bene e sono riuscito a rimanere davanti, cercando di gestire. All'inizio ho cercato di capire in quanti potevano starmi dietro, ma alla fine negli ultimi 10 giri è stato molto difficile perché la moto spinnava tanto, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro. Mi sono trovato bene, si doveva solo stare attenti in frenata. Sta funzionando tutto molto bene, a un certo punto ho visto che Brad prendeva 4-5 decimi al giro ma ho deciso di spingere per non perdere la concentrazione, tanto che ho preso pure un track limits warning". Sulla partenza, Pecco è stato netto: "Di solito partivo un pelo peggio della KTM ma stavolta siamo partiti sullo stesso piano. Abbiamo migliorato tanto in queste prime 10 gare. E' la prima volta che vinco con così tanto distacco, il miglior Pecco di sempre? Diciamo della stagione". – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS) mga/pc/red 20-Ago-23 16:00