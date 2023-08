Motomondiale, in Moto3 vince il turco Oncu

Sul podio Holgado e Sasaki in una gara decisa negli ultimi metri SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Il turco Deniz Oncu (Ktm) con il tempo di 34'04"291 ha vinto il GP di Austria di Moto3 precedendo per soli 5 millesimi lo spagnolo Daniel Holgado (Ktm) al termine di un lungo testa a testa per gli ultimi due giri. Terzo il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna) a 119 millesimi. Fuori dal podio quarto l'olandese Collin Veijer (Husqvarna, +0"136). Il quartetto era andato in fuga staccando tutti gli altri. Quinto posto per lo spagnolo Ivan Ortolà (Ktm, +3"135), sesto l'italiano Riccardo Rossi (Honda, +5"270), settimo il giapponese Riusei Yamanaka (GasGas, +8"137), ottavo il brasiliano Diogo Moreira (Ktm, +8"382), nono lo spagnolo David Munoz (Ktm, +8"453) e decimo l'italiano Stefano Nepa (Ktm, +8"615). – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS) mga/pc/red 20-Ago-23 11:55