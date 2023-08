Sousa “Candreva un inno al calcio, straordinario”

"C'è questa cultura collettiva che ci permette di raggiungere punti per la salvezza". ROMA (ITALPRESS) – "Candreva? Avere questi giocatori è l'inno del calcio. Sono giocatori che rendono tutti tifosi del calcio. È un ragazzo straordinario, anche nel finale ha fatto una corsa di trenta metri per difendere in area. C'è questa cultura collettiva che ci permette di raggiungere punti per la salvezza". Lo ha detto l'allenatore della Salernitana, Paulo Sousa dopo il pareggio per 2-2 sul campo della Roma grazie ad una doppietta di Candreva. "Abbiamo fatto due grandi gol dopo due grandi costruzioni e non abbiamo concesso molto all'avversario – spiega a Dazn -. Sono molto felice per i ragazzi, è stato un precampionato difficile, ma oggi siamo stati equilibrati, con intensità mentale. Inizialmente abbiamo avuto difficoltà sulla pressione alta, anche perché Mazzocchi si sta inserendo dopo essere tornato da una lesione. La sua condizione non ci ha dato la possibilità di spingere come volevamo. Abbiamo avuto la difficoltà per i gialli che ci hanno condizionato – aggiunge Paulo Sousa -. Nella parte finale, quando la Roma era più fresca, non avevamo cambi per andare avanti e abbiamo preso decisioni diverse. Così ci siamo abbassati, con il solo Dia a garantirci la profondità". E sul mercato taglia corto: "Parlo dei giocatori che ci sono". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 20-Ago-23 21:28