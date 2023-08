Ascoli si ferma per l’ultimo saluto a Carlo Mazzone

Migliaia di persone tutte insieme, tra cui tantissimi tifosi anche della Roma e del Brescia. ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – Ancora una volta, anche nel giorno dell'estremo saluto, Carlo Mazzone ha unito il calcio italiano. Migliaia di persone tutte insieme, tra cui tantissimi tifosi dell'Ascoli ma anche della Roma e del Brescia, hanno partecipato nel pomeriggio ad Ascoli ai funerali del mister romano, ma ascolano d'adozione, scomparso sabato scorso all'età di 86 anni. "Grazie Carlo, la tua famiglia è composta da tante città che ti riconoscono come padre", ha detto il Vescovo di Ascoli Gianpiero Palmieri. In chiesa gli stendardi di Ascoli (presente la squadra al completo), Fiorentina, Bologna e Roma e tanti giocatori e allenatori, di cui molti "svezzati" dallo stesso Mazzone, come Giuseppe Iachini, Walter Novellino, Serse Cosmi, Alessandro Calori, Gianluca Pagliuca. Proprio l'ex portiere della Nazionale ha ricordato un aneddoto su Mazzone. "Da portiere delle giovanili del Bologna mi allenavo con la prima squadra e il mister una volta mi disse che avevo delle qualità ma ero troppo in carne e dovevo mangiare meno -ricorda Pagliuca- Lo rividi qualche anno dopo quando giocavo con la Sampdoria e mi disse che gli avevo dato retta". "Carlo ha unito tutti, politica e comunità -ha detto invece don Andrea Tanchi durante l'omelia-. Oggi è difficile unire le teste e anche il mondo del calcio lo abbiamo complicato mentre invece sarebbe la cosa più semplice. Mazzone invece era un lungimirante, guardava avanti. La folla e gli occhi lucidi di tutti parlano. Era un dono dell'umanità e una persona con la P maiuscola. Carlo era la famiglia e ogni settimana tornava a casa e una volta fece una preghiera rivolta all'amata moglie Maria Pia 'famme morì prima che senza di te non ce posso sta'". "Quando andavo a benedire la sua casa -ha ricordato l'ex parroco e arcivescovo emerito di Pesaro Piero Coccia- e lui c'era lo trovavo nel suo studio con una lavagna piena di schemi, numeri e freccette. Era un grande lavoratore, onesto e libero senza scheletri nell'armadio per dire la verità. Ascoli era nota in Italia per lui e Rozzi". "Mazzone è il padre affettivo di tutti noi -ha detto il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti- Un uomo del di altri tempi, ma mai fuori tempo". Il ricordo dei familiari è stato affidato ai nipoti Alessio, Vanessa e Iole distrutti dal dolore. "Ogni domenica sera tornava a casa e il lunedì si mangiava tutti insieme -hanno ricordato- ma quando perdeva non parlava nessuno. E' stato prima di tutto l'allenatore della nostra famiglia". In piazza del Popolo l'estremo saluto a Mazzone con il passaggio del corteo funebre e la proiezione sul maxi schermo delle interviste e dei video dell'epopea dell'Ascoli del presidente Rozzi e dell'allenatore Mazzone. – foto rpi/Italpress – (ITALPRESS). rpi/gm/red 21-Ago-23 19:23