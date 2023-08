Calcio: Spagna donne. Muore padre Carmona “Avevo stella senza saperlo”

Il papà dell'attaccante è scomparso poche ore prima del fischio di inizio della finale dei Mondiali. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Senza saperlo, avevo la mia stella in cielo prima dell'inizio della finale dei Mondiali. So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che mi hai guardato e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace, papà". Così su Twitter, Olga Carmona, l'attaccante che col suo gol decisivo in finale sull'Inghilterra ha permesso alla Spagna di vincere il Mondiale femminile di calcio. La giocatrice ha saputo solo dopo l'atto conclusivo del torneo iridato di aver perso il padre poche ore prima del fischio di inizio della finale di Sydney. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 21-Ago-23 10:52