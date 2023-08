Calciomercato: Psg. Anche Manchester United su Verratti

Il giocatore è nel mirino di Al Alhi e Bayern Monaco LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Spunta un'altra pretendente per Marco Verratti. Per il 30enne centrocampista abruzzese sembra non esserci più spazio al Paris Saint Germain – zero presenze nelle prime due gare di campionato -, per lui si sarebbe fatto avanti l'Al Alhi ma senza trovare l'accordo col club francese e alla finestra ci sarebbe anche il Bayern Monaco. Stando però ai media inglesi, pure il Manchester United avrebbe deciso di entrare in corsa: via Fred, non riscattato Sabitzer e con McTominay dal futuro incerto, i Red Devils cercano un partner per Casemiro in mezzo al campo e il profilo di Verratti avrebbe avuto anche l'ok di Ten Hag. Al Psg dal 2012, Verratti ha collezionato oltre 400 presenze conquistando per nove volte la Ligue 1 oltre a sei Coppe di Francia. Il centrocampista italiano ha ancora due anni di contratto e il suo cartellino sarebbe valutato attorno ai 60 milioni di euro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Ago-23 15:08