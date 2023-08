Ciclismo: Gibbons passa alla Lidl-Trek e firma fino al 2025

Il sudafricano lascia l'UAE Team Emirates e si lega alla squadra statunitense. ROMA (ITALPRESS) – Ryan Gibbons lascia l'UAE Team Emirates e firma, fino al 2025, per la Lidl-Trek. Lo ha reso noto la stessa squadra maschile statunitense di ciclismo su strada, con licenza di UCI, cha ha dunque ingaggiato il velocista sudafricano, 29enne, professionista dal 2017. "Lidl-Trek è sempre stata una squadra che mi è piaciuta. L'assetto del team sembra essere molto professionale ma anche simpatico. Pure l'atmosfera che c'è tra corridori, staff e dirigenza mi è sempre sembrata genuina e positiva. Hanno dimostrato di essere una delle squadre di maggior successo negli ultimi anni e la loro ambizione è contagiosa. Non vedo l'ora di far parte di questo progetto e di fare in modo che il mio nuovo team raggiunga i suoi obiettivi", ha detto Gibbons. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 21-Ago-23 12:42