Ciclismo: Vuelta2023. Forfait di Carapaz, ancora problemi al ginocchio

Il recupero dell'ecuadoriano rallentato da una infiammazione del tendine. ROMA (ITALPRESS) – Richard Carapaz non sarà al via della Vuelta a Espana 2023. Il 30enne ecuadoriano, campione olimpico a Tokyo2020 e vincitore del Giro d'Italia nel 2019, ha alzato bandiera bianca, perchè ancora alle prese con i postumi della caduta rovinosa della prima tappa del Tour de France. Il ciclista del team EF Education-EasyPost, aveva riportato in Francia una piccola frattura al ginocchio e si era presto ritirato. Doveva rientrare in Spagna ma ancora non è pronto a tornare in sella alla sua bici per una corsa a tappe. Lo ha reso noto il medico di Carapaz, Josè Reinhart, nel corso di un'intervista radiofonica, precisando che il ciclista ecuadoriano soffre per una infiammazione del tendine, che ha reso il suo recupero più lento del previsto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 21-Ago-23 12:53