Sci alpino: velocisti in partenza per Sudamerica, Paris precede compagni

Il rientro per tutto il gruppo è programmato per il 23 settembre. MILANO (ITALPRESS) – Prende il via oggi l'avventura sudamericana per i velocisti di Coppa del mondo della Nazionale italiana. Il primo a partire è Dominik Paris, che si trasferisce a Ushuaia fino al 4 di settembre per poi raggiungere le piste di La Parva, in Cile, fino al 17 settembre. Paris sarà seguito da Alberto Ghidoni, Luis Kuppelwieser e Sepp Zanon, cui si aggiungerà anche il direttore tecnico maschile Massimo Carca a partire da mercoledi 23. Partenza invece il 25 agosto per il resto del gruppo di maggior livello della velocità italiana, con direzione La Parva. Ci saranno Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Niccolò Molteni, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Guiderà il gruppo il responsabile del settore velocità Lorenzo Galli, con Cesare Prati, Christian Corradino, Patrick Staudacher, Ales Kalamar, Irvin Marta, Einar Prucker e Davide Verga. Il rientro per tutto il gruppo è programmato per il 23 settembre. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/com 21-Ago-23 12:51