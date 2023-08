Calcio: Cagliari. Sottoscritti oltre 13mila abbonamenti

Il tifo all'Unipol Domus "sarà fattore decisivo" CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono stati 13.431 i cuori rossoblù che hanno deciso di continuare a supportare il Cagliari. A renderlo noto è stato il club sardo attraverso un comunicato col quale ha diffuso i dati finali della campagna abbonamenti della stagione appena iniziata, quella del ritorno in Serie A. Il tifo all'Unipol Domus "sarà fattore decisivo per tutto il gruppo, in una cornice da ammirare e vivere insieme. Minuto dopo minuto, partita dopo partita", ha scritto il Cagliari. "Agli abbonati per questa stagione, ai fedelissimi va il più sentito ringraziamento da parte del club. Ora più che mai, Forza Cagliari!", conclude la nota. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/com 22-Ago-23 17:53