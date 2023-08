Calcio: Independiente. È Carlos Tevez il nuovo allenatore

Per l'ex attaccante della Juventus seconda esperienza in panchina. BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Carlos Tevez è il nuovo allenatore dell'Independiente. Lo ha reso noto, attraverso i propri canali social, la stessa società di Avellaneda, nella parte sud della Grande Buenos Aires. Per l'ex attaccante dell'Argentina e della Juventus, 39enne, è la seconda esperienza su una panchina, dopo quella dello scorso anno alla guida del Rosario Central. Tevez prende il posto del connazionale Ricardo Zielinski, che si è dimesso da poco. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 22-Ago-23 18:14